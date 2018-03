Diyarbakır’da İstiklal Marşının kabulü ve Ersoy’u anma programı

Diyarbakır’da, İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

Cahit Sıtkı Tarancı Kongre Merkezinde düzenlenen anma programına Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, “İstiklal harbinin bütün kahramanlığını, milletin bir bütün olarak her cephede maddi ve manevi bütün varlıkları ile mücadele edişinin ve ezelden beri hür yaşamış bu milletin hiçbir dönem boyunduruk altına alınamayacağını milletin imanı ile bu mücadeleyi kazandığını ve sonsuza kadar bu cumhuriyetin baki kalacağını ölmez mısralarla, İstiklal Marşımızla bizlere her dem hatırlatan, merhum Akif’i rahmetle anıyoruz” dedi.

Akif’in bir büyük imanın, bir büyük duruşun bu büyük milletin duygularına tercüman olan bir isim olduğunu kaydeden Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:

“Akif içinde yetiştiği bu büyük milletin bir evladı olarak değerlerine sahip olarak ve bu değerlerin sonsuza kadar yaşaması noktasında çırpınışının, direnişinin tükenmeyen gayretinin azminin bir sembolüydü. Hayatının her döneminde, maddi varlıklara değer vermeyen, inandığı değerler uğruna her şeyi feda eden yüksek bir ahlakın temsilcisiydi. Böyle kahramanlığa sahip bir yüreğin ve bu kahramanlığı gösteren milletin buluşmasının adı İstiklal Marşıdır. Her dem unutmadan yüreğimizden haykırdığımız, Türkçe’nin o en manzum en şaheser eseri 10 kıtalık İstiklal Marşımızı yazdı. Bu marş, bu büyük kahramanlığın, cesaretin, imanın dizelerle, mısralarla haykıran ve sonsuza kadar inşallah haykıracak olan bir şaheserin dile gelişidir. Akif’i rahmet ve minnetle bir kez daha anıyor, milletimizin öz değerlerinin tercümanı olduğunu bir kez daha belirtiyoruz.”

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verdi. Daha sonra anasınıfı öğrencisi, İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuduktan sonra yanında getirdiği Türk bayrağını öpmesi salondan büyük alkış aldı. Program, İstiklal Marşının yazımı döneminin tiyatroyla sergilenmesiyle son buldu.