DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da başkasının yerine sahte kimlikle Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'na giren 25 şüphelinin de arasında yer aldığı 50 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliğince bugün yapılan sınavda yaşanabilecek sahtecilik olaylarının önlenmesi ve meydana gelebilecek usulsüzlüklerin tespiti amacıyla 11 okulda tedbir alındı.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada başkasının yerine sınava giren ve "joker" diye tabir edilen 25 şüpheli ile buna imkan tanıyan 25 sürücü adayını gözaltına aldı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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