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Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

Üç iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı bin 907 çift spor ayakkabı bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı bin 907 çift spor ayakkabı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Sunay Caddesi'ndeki üç iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda çeşitli markalara ait gümrük kaçağı bin 907 çift spor ayakkabı bulundu.

İki şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır gümrük kaçağı spor ayakkabı

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