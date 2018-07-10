Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki çocuk

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hayvan otlatırken kaybolan ve İstanbul'da görüldüğü iddia edilen 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın bulunması için yaşadığı köyde yeniden arama çalışmasına başlandı.

İlçeye bağlı Çatakköprü köyünde 1 Temmuz'da hayvan otlatırken kaybolduğu belirtilen Yılmaz'ın bulunması için AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sürerken AFAD'ın sosyal paylaşım sitesine bir vatandaşın gönderdiği mesajda Yılmaz'ı İstanbul'da bir fırında gördüğünü belirtmesi üzerine çocuğun görüldüğü iddia edilen İstanbul Beylikdüzü'ndeki güvenlik ve MOBESE kameraları görüntüleri istendi.

Gönderilen görüntüleri izleyen ailesi önce kayıtlarda görülen kişinin Yusuf Yılmaz olduğunu teşhis etti ancak farklı açılardan çekilen kayıtları izlediklerinde görüntülerdeki kişinin çocukları olmadığını belirttiler.

Bunun üzerine Çatakköprü köyünde jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından yeniden arama çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda Yılmaz'ın bulunması için sulama kanalları, metruk yapılar, tarlalar ve köyün kırsalında çalışmalar yürütülüyor.

