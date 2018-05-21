HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Diyarbakır'da "Kelimenin Kalbi" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:09 | Son Güncelleme

Polis Başmüffetişi Ahmet Sula, "Kelimenin Kalbi" adlı etkinlikte Diyarbakırlı gençlerle bir araya geldi - Sula: "Doğru yer ve zamanda doğru kişilerle beraberim"

DİYARBAKIR (AA) - Polis Başmüffetişi Ahmet Sula, "Kelimenin Kalbi" adlı etkinlikte Diyarbakırlı gençlerle bir araya geldi.

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda gençlerle buluşan Sula, "Gençlik, Şuur ve Özgüven" konusunda yaşadığı tecrübeleri paylaştı.

Sula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerliğini bu bölgede yaptığını ve bölgenin kendisinde derin izler bıraktığını söyledi.

Özellikle terörden mağdur olmuş bu bölgenin gençleriyle bir araya gelmeyi çok önemsediğini kaydeden Sula şunları söyledi:

"Gençlerimizle buluşup insana dair gayretimizle geleceğimizle ilgili tecrübelerimi paylaşımlarımı duygularımı aktarmak istiyorum. Bunlara gayret ettim. İnsan iki şeyden sorumlu; bir niyeti, bir de gayret. Niyetimi paylaştım. O yüzden buradayım. Çocukların geri bildirimleri beni son derece memnun etti. Onların gözlerimdeki yüreklerindeki ışığı gördüm. İnşallah doğru yer ve zamanda doğru kişilerle beraberim." dedi.

Sula, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman'da gençlerle buluşacağını da sözlerine ekledi.

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklamasıMillet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması
Karayolundaki göçük pikabı yuttuKarayolundaki göçük pikabı yuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Sula birinci sınıf emniyet müdürü Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den seçim listelerinin açıklanmasının ardından ilk yorum!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den seçim listelerinin açıklanmasının ardından ilk yorum!

Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'a şok! 24 Haziran Erken seçimi için hazırlanan CHP listesine giremediler!

Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'a şok! 24 Haziran Erken seçimi için hazırlanan CHP listesine giremediler!

Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

Erzurum'u sel vurdu! Çöken yol park halindeki aracı böyle yuttu!

Erzurum'u sel vurdu! Çöken yol park halindeki aracı böyle yuttu!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.