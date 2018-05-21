DİYARBAKIR (AA) - Polis Başmüffetişi Ahmet Sula, "Kelimenin Kalbi" adlı etkinlikte Diyarbakırlı gençlerle bir araya geldi.

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda gençlerle buluşan Sula, "Gençlik, Şuur ve Özgüven" konusunda yaşadığı tecrübeleri paylaştı.

Sula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerliğini bu bölgede yaptığını ve bölgenin kendisinde derin izler bıraktığını söyledi.

Özellikle terörden mağdur olmuş bu bölgenin gençleriyle bir araya gelmeyi çok önemsediğini kaydeden Sula şunları söyledi:

"Gençlerimizle buluşup insana dair gayretimizle geleceğimizle ilgili tecrübelerimi paylaşımlarımı duygularımı aktarmak istiyorum. Bunlara gayret ettim. İnsan iki şeyden sorumlu; bir niyeti, bir de gayret. Niyetimi paylaştım. O yüzden buradayım. Çocukların geri bildirimleri beni son derece memnun etti. Onların gözlerimdeki yüreklerindeki ışığı gördüm. İnşallah doğru yer ve zamanda doğru kişilerle beraberim." dedi.

Sula, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman'da gençlerle buluşacağını da sözlerine ekledi.

