Diyarbakır'da kupa finali heyecanı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçının heyecanı yaşıyor.
Diyarbakır Stadı'nda 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı izlemek için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinden çok sayıda sporsever kentteki otellere rezervasyon yaptı.
Talep dolayısıyla bazı otellerde yer kalmazken, esnaf şehrin tanıtımına büyük katkı sunacak organizasyondan büyük memnuniyet duyuyor.
Demir Otel Genel Müdürü Mustafa Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'daki otellerin tamamına yakınının yarından itibaren 2 gün süreyle dolu olacağını söyledi.
Final maçının Diyarbakır'ın tanıtımına büyük katkı sunacağına işaret eden Eryılmaz, maç dolayısıyla kente gelecek sporseverlerin şehrin sahip olduğu huzur ve güven ortamını görme fırsatı bulacağını aktardı.
Bu sayede kentin gerçek imajının tanıtılacağını dile getiren Eryılmaz, şöyle konuştu:
"Bu tür aktivitelerin bölge ve şehrin potansiyelinin ortaya çıkarılması açısından çok büyük katkısı var. Anadolu'nun farklı yerlerinden sporseverler maçı izlemeye gelecek. Kültür, tarih, inanç ve doğa açısından Diyarbakır'ın çok büyük potansiyeli var ancak Diyarbakır turizmde hak ettiği yerde değil."
- "Bütün oteller dolu olacak"
Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, final maçının, kentin "cazibe merkezi" haline getirilmesi çalışmalarına büyük katkı sunacağını belirtti.
Aksu, "Bunu sağlayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Maç günü bütün oteller dolu olacak. Maç dolayısıyla gelecek ziyaretçiler, dünya şehri kentin tarihi ve kültür varlıklarını görmüş olacak." diye konuştu.
- "Kentimizin tanıtımına büyük katkısı olacak"
Esnaf Bayram Aysu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Mart'taki Diyarbakır ziyaretinde kupa final maçının Diyarbakır Stadı'nda oynanacağını müjdelediğini anımsatarak, "Öncellikle bu maçın oynanmasını sağlayarak bizi sevindiren Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Final maçı esnafa büyük katkı sunacak." ifadelerini kullandı.
Aysu, bu tür etkinliklerin sıklıkla yapılmasını istediklerini kaydetti.
Esnaf Cemal Görkem, final maçı dolayısıyla şehirde hareketlik olacağını belirterek, il dışından gelecek misafirlerin esnafa katkı sunacağını söyledi.
Maçı izlemek üzere çok sayıda gazetecinin de yapacağı haberlerle kenti tanıtacağını anlatan Görkem, "2 hafta önce maç için gelen Hatayspor kafilesini ağırladık. Şehirdeki huzur ve güven ortamını görünce çok şaşırdılar." şeklinde konuştu.
- "Passolig kartı zorunluluğu kaldırılsın"
Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Şaban Deniz, yaklaşık bir aydır Diyarbakır'daki gençlerin final maçını konuştuğunu belirtti.
"Ne yazık ki Fenerbahçe Passolig kartım olmadığı için maça gidemeyeceğim. Oysa uzun süredir bu maçı izlemek için bekliyorduk ancak Passolig kartı dolayısıyla maça giremeyeceğiz. TFF'den bu zorunluluğun kaldırılmasını istiyoruz." diyen Deniz, bu sayede Diyarbakırlı gençlerin Fenerbahçe'yi izleme fırsatı bulacağını aktardı.
Deniz, bu tür organizasyonların kentte sıklıkla yapılmasını beklediğini ifade etti.
Meltem Macit de Diyarbakır'ın böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmayı hak ettiğini anlattı. Bu organizasyonun şehir ve halk için büyük önem taşıdığını vurgulayan Macit, "Müzik ve sporun olduğu yerde kötülük olmaz." ifadesini kullandı.
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