Diyarbakır'da Kur'an kursu öğrencileri piknikte buluştu

Öğrencilerle internet, cep telefonu ile tabletlerden uzak, unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynadıklarını belirten Fakirullah, "Hem toprakla, hem ağaçlarla bir arada olduk. Amacımız öğrencilerimizin tabiatla iç içe olmasını sağlamak. Öğrencilerimiz mutlu oluyor, kendilerini rahat hissediyor, stres atıyorlar." dedi.

Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müftülükleri bünyesindeki Kur'an kursu öğrencilerini piknikte bir araya getirdiklerini söyledi.

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin taşınması için ulaşım hizmeti verdi, Sur Belediyesi de yemek ihtiyaçlarını karşıladı.

- "Doğanın ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyoruz"

Değerler eğitimi adı altında çevreyle uyumlu yaşam, ağaçları ve hayvanları sevmenin önemi hakkında çocuklarla sohbetler yaptıklarını ifade eden Fakirullah, şöyle konuştu:

"Bugün insanoğlu doğayla savaş içerisinde. Eğer insanoğlu bu savaşı kazanırsa, kaybedecektir. Biz bu savaşın kazanılmamasını istiyoruz. Biz öğrencilerimize, poşet, plastik kapların doğaya atılmamasını öğretiyoruz. Bunların yüzyıllar boyunca toprak tarafından eritilemediğini, tabiatın ve doğanın ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyoruz. Şimdiden bu yavrularımıza bunları aşılıyoruz."

Fakirullah, etkinliğe destek veren Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesine teşekkür etti.

- "Doğayla iç içe olmayı öğrendik"

Kursiyerlerden 14 yaşındaki Aytun Saf da maddi sıkıntıdan dolayı hiç pikniğe gidemediğini belirterek, bu imkanı kendilerine sağlayan Müftülüğe teşekkür etti.

Piknik sayesinde doğayla iç içe oldukları ve huzur bulduklarını dile getiren Saf, şöyle konuştu:

"Hocalarımızla oyunlar oynadık, fotoğraf çektik, doğayı kirletmemeyi öğrendik. Çöplerin toplanması gerekliliği, arkadaşlık kurmayı, sevap kazanmayı, doğayla iç içe olmayı öğrendik. Piknikten sonra arkadaşlarımızla çöplerimizi toplayacağız."