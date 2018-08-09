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Diyarbakır'da Kur'an kursu öğrencileri piknikte buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

Sur ilçesindeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 600 öğrenci, "doğayla buluşma" etkinliği kapsamında bir araya geldikleri piknikte doğayla barışık yaşamanın önemi konusunda bilgilendirildi - Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullah: - "Amacımız öğrencilerimizin tabiatla iç içe olmasını sağlamak. Öğrencilerimiz mutlu oluyor, kendilerini rahat hissediyor, stres atıyorlar"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 600 öğrenci, piknikte bir araya geldi.

Dicle Üniversitesi piknik alanında, Sur İlçe Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 600 öğrenci, "doğayla buluşma" etkinliği kapsamında piknik yaptı.

Çeşitli oyunlarla gönüllerince eğlenen öğrenciler, doğaya karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin taşınması için ulaşım hizmeti verdi, Sur Belediyesi de yemek ihtiyaçlarını karşıladı.

Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müftülükleri bünyesindeki Kur'an kursu öğrencilerini piknikte bir araya getirdiklerini söyledi.

Kurslarında eğitim öğretim gören 5 bini aşkın öğrencilerinin bulunduğunu, bunlardan 600 öğrenciyi "doğayla buluşma" çerçevesinde pikniğe getirdiklerini belirten Fakirullah, kurs boyunca bütün öğrencilerini bu etkinlikten faydalandırmayı planladıklarını bildirdi.

Öğrencilerle internet, cep telefonu ile tabletlerden uzak, unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynadıklarını belirten Fakirullah, "Hem toprakla, hem ağaçlarla bir arada olduk. Amacımız öğrencilerimizin tabiatla iç içe olmasını sağlamak. Öğrencilerimiz mutlu oluyor, kendilerini rahat hissediyor, stres atıyorlar." dedi.

- "Doğanın ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyoruz"

Değerler eğitimi adı altında çevreyle uyumlu yaşam, ağaçları ve hayvanları sevmenin önemi hakkında çocuklarla sohbetler yaptıklarını ifade eden Fakirullah, şöyle konuştu:

"Bugün insanoğlu doğayla savaş içerisinde. Eğer insanoğlu bu savaşı kazanırsa, kaybedecektir. Biz bu savaşın kazanılmamasını istiyoruz. Biz öğrencilerimize, poşet, plastik kapların doğaya atılmamasını öğretiyoruz. Bunların yüzyıllar boyunca toprak tarafından eritilemediğini, tabiatın ve doğanın ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyoruz. Şimdiden bu yavrularımıza bunları aşılıyoruz."

Fakirullah, etkinliğe destek veren Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesine teşekkür etti.

- "Doğayla iç içe olmayı öğrendik"

Kursiyerlerden 14 yaşındaki Aytun Saf da maddi sıkıntıdan dolayı hiç pikniğe gidemediğini belirterek, bu imkanı kendilerine sağlayan Müftülüğe teşekkür etti.

Piknik sayesinde doğayla iç içe oldukları ve huzur bulduklarını dile getiren Saf, şöyle konuştu:

"Hocalarımızla oyunlar oynadık, fotoğraf çektik, doğayı kirletmemeyi öğrendik. Çöplerin toplanması gerekliliği, arkadaşlık kurmayı, sevap kazanmayı, doğayla iç içe olmayı öğrendik. Piknikten sonra arkadaşlarımızla çöplerimizi toplayacağız."

- "Mutlu olduk"

15 yaşındaki Zeynep Özen ise uzun süredir piknik yapma imkanı bulamadıklarını, etkinlikten dolayı memnun olduğunu belirterek, "Maddi durumdan dolayı Sur'daki birçok kişi pikniğe gidemiyor. Buraya gelmekten mutlu olduk." şeklinde konuştu.

Tabiatla ilgili de bilgilendirildiklerini ifade eden Özen, "Çevremizi korumalıyız, ağaçlara zarar vermemeliyiz. Ağaçlara zarar vermemek için salıncak bile kurmadık." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden 11 yaşındaki Kübra Sayan, çeşitli oyunlar oynadıklarını anlatarak, "Çok heyecanlandım, çok güzel ve keyifliydi. Arkadaşlarımla güzel vakit geçirdim." dedi.

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Doğayla buluşma Kur'an kurs Piknik sur ilçesi

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