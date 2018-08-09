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Diyarbakır'da Kürtçe komutlu tomografi cihazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 10:15 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'da faaliyet gösteren özel hastanede kullanılan bilgisayarlı tomografi cihazına, Kürtçe yazılım yüklendi.

Diyarbakır'da Kürtçe komutlu tomografi cihazı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da faaliyet gösteren özel hastanede kullanılan bilgisayarlı tomografi cihazına, Kürtçe yazılım yüklendi. Cihaza giren ve Türkçe bilmeyen hastalar, Kürtçe komutlara göre hareket ediyor. Hastane yetkilileri, Kürtçe yönlendirme olmasından özellikle Kuzey Irak'tan gelen hastaların memnuniyet duyduğunu söyledi. Dr. Oğuz Kırpık, "Hastalarımızla tercümansız anlaşabiliyoruz" dedi.
Merkez Bağlar ilçesinde, 2008 yılından beri hizmet verilen özel hastanedeki bilgisayarlı tomografi cihazına, Kürtçe yazılım yüklendi. Türkçe bilmeyen ve Kürtçe konuşan hastalarla yazılım sayesinde 2011'den beri kolay iletişim sağlanabildiğini belirten hastane yetkilileri, özellikle Kuzey Irak'tan gelen hastaların uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Tomografi cihazına giren hastalarla tercümansız iletişim kurulabildiği belirtildi.
Radyoloji ve Radyodiagnostik Uzmanı Dr. Oğuz Kırpık, komutların hepsinin ayarlanabilir olduğunu, Türkçe ve Kürtçe olarak seçim yapılabildiğini belirtti. Dr. Kırpık, "Hasta bir sıkıntı yaşamıyor. Özellikle Kuzey Irak'tan ve Arap ülkelerinden hastalarımız geliyor. Bunların arasında en çok bizi tercih edenler, Kuzey Irak'tan gelenler. Personelimiz de Kürtçe'ye hakim olduğunu için kolay iletişim sağlanıyor. Başka hastanelerde de bulundum; ama anlaşamıyorduk. Tercüman gerekiyordu; ama burada tercümansız bir şekilde hastalarımızla anlaşabiliyoruz. Bir durum yaşamıyorlar. Türkiye'nin başka yerinde ve hastanelerde bunu duymadım ve şahit de olmadım. Tercüman aracılığıyla yapıldığını biliyorum. Teknik destek veren kişiler bunu yüklediler. Bunlar yüklenebiliyor. Bize has bir şey değil, başka cihazlara da yüklenebilir" diye konuştu.

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Diyarbakır'da Kürtçe komutlu tomografi cihazıDiyarbakır'da Kürtçe komutlu tomografi cihazıDiyarbakır'da Kürtçe komutlu tomografi cihazıDiyarbakır'da Kürtçe komutlu tomografi cihazı

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