DİYARBAKIR AA) - Diyarbakır'da mobilya mağazasının deposunda yangın çıktı.
Merkez Yenişenir ilçesinde Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde yer alan bir mobilya mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangının bitişikteki otomobil bayisine sıçrama ihtimali üzerine araçlar tahliye edildi.
Dumandan etkilenen itfaiye erlerine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Büyük çapta hasara neden olan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!
Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan bedelli askerlik önerisi
Uluslararası mahkeme karar verdi: Hak ihlali var!
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!
Boksör kardeşler 'toplu tecavüz' suçlamasıyla gözaltına alındı
Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi
Angelina Jolie'ye benzemek için bu hale gelmişti! İşte yeni görüntüleri
Omzundaki yağ bezesinden kurtulmak isteyince...
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum