DİYARBAKIR AA) - Diyarbakır'da mobilya mağazasının deposunda yangın çıktı.

Merkez Yenişenir ilçesinde Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde yer alan bir mobilya mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının bitişikteki otomobil bayisine sıçrama ihtimali üzerine araçlar tahliye edildi.

Dumandan etkilenen itfaiye erlerine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Büyük çapta hasara neden olan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

