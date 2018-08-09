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Diyarbakır'da narkotik uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 01:27 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğünce 464 polisin katılımıyla hava destekli narkotik uygulaması yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından hava destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinatörlüğünde Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinde görevli 464 personelin katılımıyla merkez Bağlar ve Sur ilçelerinde umuma açık yerler ve sokaklarda uygulama yapıldı.

Şüpheli kişilerin kimlik kontrollerini yapan ekipler, iş yerini denetledi. Bazı araçlarda da arama yapan ekipler, aranan bir kişiyi yakaladı. Ayrıca askerlik yoklaması kaçağı iki kişiye yasa gereği tebligatta bulunuldu.

Uygulamada, 757 kişinin sorgulaması yapıldı, 64 araç arandı, 59 iş yeri kontrol edildi.

Yakalanan iki şüphelinin üst aramalarında 0,82 gram toz; 7,55 gram kubar esrar ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır narkotik Uygulama

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