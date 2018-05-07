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Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 18:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çermik ilçesinin Karataş köyü mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi devrildi.

Kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çermik Devlet Hastanesi ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 yaralı Çermik Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çermik öğrenci servisi

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