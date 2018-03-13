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Diyarbakır’da öğrencilere itfaiye eğitimi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 13:34 | Son Güncelleme

Yangın ve doğal afetlere müdahale etmek amacıyla başlattığı gönüllü itfaiyecilik eğitimlerini sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okullarda da öğrencilere yangın eğitimleri verip, tatbikatlar gerçekleştiriyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı okullarda öğrencilere yönelik yangın eğitimleri ve tatbikatlarına devam ediyor.

Yangın ve doğal afetlere müdahale etmek amacıyla başlattığı gönüllü itfaiyecilik eğitimlerini sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okullarda da öğrencilere yangın eğitimleri verip, tatbikatlar gerçekleştiriyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı okullarda öğrencilere yönelik yangın eğitimleri ve tatbikatlarına devam ediyor. Eğitimler kapsamında Bahçeşehir Koleji Hevsel Kampüsünde öğrenci ve öğretmenlere yönelik, temel yanma ve yangın konularında eğitim verilip, tatbikat yapıldı. Kolejin konferans salonunda verilen eğitime öğrenciler, öğretmenler ve okul çalışanları katıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli eğitmenler tarafından ’yangın nedir, yangın çıkış nedenleri, yangının çıkmaması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler, yangınla karşılaşılınca yapılması gerekenler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, doğru yangın ihbarı nasıl verilir, başlangıç yangınlarına nasıl müdahale edilir, yangın çıkan binadaki insanların hareket tarzları nasıl olmalı ve itfaiyenin görevleri’ hakkında öğrenci ve öğretmenlere ayrıntılı bilgi verdi.
Yangınlarda kullanılacak araç-gereçler hakkında öğrenci, öğretmen ve çalışanlara bilgi veren eğitmenler, daha sonra kampus bahçesinde a, b, ve c (katı, sıvı, gaz) sınıfı yangınlara müdahale şekillerini pratik olarak uyguladı. Kampüs bahçesindeki yangınlara öğrenciler de yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangınlara nasıl müdahale etmesi gerektiğini öğrendi.

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