Diyarbakır’da oteller doldu taştı

Diyarbakır’da turizm sektöründe yaklaşık 2 yıl süren durgunluğun ardından hareketlilik arttı ve otellerin doluluk oranı yüzde 100’ü buldu. Turistlerin kente ilgisi hem turizm sektörünün yüzünü güldürdü hem de beklentileri arttırdı.
Diyarbakır’da turizm sektöründe gözle görülür bir canlanma yaşanmaya başlandı. Özellikle Sur’da yaşanan olayların ardından yaklaşık 2 yıl süren durgunluğun ardından huzur ve güven ortamının tekrar tesis edilmesiyle birlikte kente turist akını yaşandı. Nisan ayında kentteki oteller dolup taştı. Yaşanan hareketliliğin Ramazan ayı boyunca da devam edeceğini umduklarını belirten turizmciler, hedeflerinin eylül ayına kadar yakalan ivmenin devam etmesi olduğunu belirtti.
“Otelciler nisan ayını mutlu geçiriyor”
Turizm sektörü olarak çok kötü günler yaşadıklarını belirten Otelciler Derneği Başkanı Havva Doğan, “Turizm sektörünün maalesef dibe vurduğu günler oldu. Bir ülkenin veya şehrin ekonomik gelirini belirleyen sektör turizmdir. Çünkü kendi içimizde ne ürettiğimizi tüketebiliriz nede döner sermayeyi çevirebiliriz. Ancak dışarıdan gelenlerle bunu çevirebiliriz. Bir zincirdir. Bir ülkeye veya şehre dışarıdan ne kadar insan gelirse o kadar zincirleme bütün sektörler kazanç sağlıyor. 2017 Eylül ayı ile birlikte güzel bir hareketlilik söz konusu. 2018’in ilkbahar ve sonbahar turları beklentilerimiz arasındaydı. Çünkü yapmış olduğumuz çalışmalar, doğru tanıtımlarla bu beklentimiz gerçekten iyi gidiyor. Özellikle Nisan ayında çok güzel turlar geldi. Tüm otelci arkadaşlar nisan ayını mutlu geçiriyor. Çünkü gerçekten yüzde yüzün üstünde bir doluluk oranı söz konusu. Ramazan ayına böyle gideceğini de görüyoruz. Eylül ayında sonbahar turlarını da aynı şekilde güzel geçirmeyi diliyoruz. Beklentimiz bu yönde” dedi.
“Ciddi bir talep var buna patlama da diyebiliriz”
Bu yıl turizmden çok şey beklediklerini söyleyen Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Edip Paçal, “Rezervasyonlar da zaten o güzellikleri gösteriyor. Geçen yılki sloganımız ‘Şimdi Diyarbakır’a gitme zamanı’ demiştik. Bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor, çok memnunuz. Şimdilik rezervasyonlara ve gelen taleplere göre baktığımızda bu yıl güzel bir turizm dönemi geçireceğimizi görüyoruz. Birkaç yıllık olumsuz dönemden sonra ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Buna patlamada diyebiliriz. Çok ciddi bir talep var. Bu otellerin doluluğundan zaten çevrede gördüğümüz turistlerin ilgisinden görünüyor. Bu hepimizi mutlu ediyor. Herkesi Diyarbakır’a bekliyoruz” diye konuştu.
“Çok güzel bir turist akını var”
Bu yıl turizmden beklentilerinin üstünde bir taleple karşılaştıklarını ifade eden Diyarbakır Turizm Platformu Dernek Başkanı Mustafa Tanrıkulu ise şunları söyledi:
“Beklentimizin üstünde bir hareketlilik var. Turist sayısı fazla. Biz bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Çok güzel turist akını var ve daha fazla olmasını bekliyoruz. Gittikçe daha iyi olacak. Sürekli bu yönde çalışmalar yapılıyor. Müthiş bir ilgi var daha da iyi olacağına inanıyoruz.”
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