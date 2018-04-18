Diyarbakır’da oteller doldu taştı

Diyarbakır’da turizm sektöründe yaklaşık 2 yıl süren durgunluğun ardından hareketlilik arttı ve otellerin doluluk oranı yüzde 100’ü buldu. Turistlerin kente ilgisi hem turizm sektörünün yüzünü güldürdü hem de beklentileri arttırdı.

Diyarbakır’da turizm sektöründe gözle görülür bir canlanma yaşanmaya başlandı. Özellikle Sur’da yaşanan olayların ardından yaklaşık 2 yıl süren durgunluğun ardından huzur ve güven ortamının tekrar tesis edilmesiyle birlikte kente turist akını yaşandı. Nisan ayında kentteki oteller dolup taştı. Yaşanan hareketliliğin Ramazan ayı boyunca da devam edeceğini umduklarını belirten turizmciler, hedeflerinin eylül ayına kadar yakalan ivmenin devam etmesi olduğunu belirtti.

“Otelciler nisan ayını mutlu geçiriyor”

Turizm sektörü olarak çok kötü günler yaşadıklarını belirten Otelciler Derneği Başkanı Havva Doğan, “Turizm sektörünün maalesef dibe vurduğu günler oldu. Bir ülkenin veya şehrin ekonomik gelirini belirleyen sektör turizmdir. Çünkü kendi içimizde ne ürettiğimizi tüketebiliriz nede döner sermayeyi çevirebiliriz. Ancak dışarıdan gelenlerle bunu çevirebiliriz. Bir zincirdir. Bir ülkeye veya şehre dışarıdan ne kadar insan gelirse o kadar zincirleme bütün sektörler kazanç sağlıyor. 2017 Eylül ayı ile birlikte güzel bir hareketlilik söz konusu. 2018’in ilkbahar ve sonbahar turları beklentilerimiz arasındaydı. Çünkü yapmış olduğumuz çalışmalar, doğru tanıtımlarla bu beklentimiz gerçekten iyi gidiyor. Özellikle Nisan ayında çok güzel turlar geldi. Tüm otelci arkadaşlar nisan ayını mutlu geçiriyor. Çünkü gerçekten yüzde yüzün üstünde bir doluluk oranı söz konusu. Ramazan ayına böyle gideceğini de görüyoruz. Eylül ayında sonbahar turlarını da aynı şekilde güzel geçirmeyi diliyoruz. Beklentimiz bu yönde” dedi.