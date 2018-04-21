HABER

Diyarbakır'da özel hastaneyi su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 18:53 | Son Güncelleme

Kentte aniden bastıran sağanak sonucu su basan özel hastanedeki hastalar başka hastanelere naklediliyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak nedeniyle bir özel hastaneyi su bastı.

Kentte etkili olan sağanak sonucu merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Seyrantepe mevkisinde bulunan özel hastanenin bazı servislerin bulunduğu bodrum katına su doldu.

Elektriklerin de kesilmesi sonucu özellikle yeni doğan servisinde bulunan bebeklerin başka hastanelere nakledilmesi çalışması başlatıldı.

Hastaneye sevk edilen çok sayıda 112 acil servis ekiplerince alınan hastalar, başka hastanelere sevk ediliyor.

Yasak aşk skandalında karar çıktıYasak aşk skandalında karar çıktı
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklamaTemel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
YSK'dan erken seçim açıklaması!YSK'dan erken seçim açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır hastane

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

Tunceli'de PKK'lı teröristler, iş makinesi operatörünü öldürdü

Tunceli'de PKK'lı teröristler, iş makinesi operatörünü öldürdü

AK Parti'den Başbakan Yıldırım'a büyük jest! Erzincan Üniversitesi'nin ismi değişebilir!

AK Parti'den Başbakan Yıldırım'a büyük jest! Erzincan Üniversitesi'nin ismi değişebilir!

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.