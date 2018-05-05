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Diyarbakır'da PKK sığınağı imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 12:14 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice, Hani, Kulp, Kocaköy Hazro ve Silvan ilçeleri kırsalında, 2 Mayıs günü, PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Bayrak-84 Şehit Güvenlik Korucusu Malik Yıldız Müşterek Operasyonu' tamamlandı.

Diyarbakır'da PKK sığınağı imha edildi

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice, Hani, Kulp, Kocaköy Hazro ve Silvan ilçeleri kırsalında, 2 Mayıs günü, PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Bayrak-84 Şehit Güvenlik Korucusu Malik Yıldız Müşterek Operasyonu' tamamlandı. Operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edilirken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice, Hani, Kulp, Kocaköy, Hazro ve Silvan ilçeleri sınırları içerisinde 2 Mayıs tarihinde jandarma komando, güvenlik korucuları ve polis özel harekat timlerinin de katılımıyla başlatılan 'Bayrak-84 Şehit Güvenlik Korucusu Malik Yıldız Müşterek Operasyonu'nun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Operasyonda, teröristlerin kullandığı 1 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği, bölgede yapılan aramalarda ise 3 av tüfeği, el telsizi, 4'lü pil bloğu, el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 uyku tulumu, 2 sırt çantası, 1 çift ayakkabı, erkek kol saati, 25 kilogram un ve 1 litre sıvı yağın bulunduğu belirtildi.
Operasyon kapsamında Eğil'in Meşeler köyünde bir kişinin evinin bahçesinde yapılan aramada ise bin 308 fişek, narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 52 kilogram 95 gram esrar ve 101 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.
11 yol kontrol ve arama noktasında jandarma ile emniyet ekiplerince, bin 28 şahıs ve 527 aracının sorgulamalarının yapıldığı operasyonda, 24 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildiği, yakalanan 23 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.
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Diyarbakır'da PKK sığınağı imha edildiDiyarbakır'da PKK sığınağı imha edildiDiyarbakır'da PKK sığınağı imha edildiDiyarbakır'da PKK sığınağı imha edildi

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