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Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nda saldırı hazırlığında olan ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme planı yapan PKK'lı 5 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 03:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nda saldırı hazırlığında olan ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme planı yapan PKK'lı 5 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı.


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