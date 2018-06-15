HABER

Diyarbakır'da saldırı hazırlığında 5 terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 03:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nda saldırı hazırlığında olan ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme planı yapan PKK'lı 5 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nda saldırı hazırlığında olan ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme planı yapan PKK'lı 5 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada gitar ve saz kutularına gizlenmiş roketatar başlığı, roket sevk barutu, 2 uzun namlulu kaleşnikof marka silah, bir suikast eylemlerinde kullanılan susturucu takılmış tabanca, üç adet kar maskesi ve muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişinin Ramazan Bayramı'nda başta AK Parti yöneticileri olmak üzere bazı siyasi parti yetkilileri ve bürokratlara yönelik saldırı hazırlığında oldukları ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme planı yaptıkları belirlendi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Çatısına yıldırım düşen ev alev alev yandıÇatısına yıldırım düşen ev alev alev yandı
Diyarbakır'da PKK'lı 5 terörist silahlarıyla birlikte yakalandıDiyarbakır'da PKK'lı 5 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çatısına yıldırım düşen ev alev alev yandı

Çatısına yıldırım düşen ev alev alev yandı

Diyarbakır'da PKK'lı 5 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı

Diyarbakır'da PKK'lı 5 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı

Yüksekova’da askeri hareketlilik

Yüksekova’da askeri hareketlilik

AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi

AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.