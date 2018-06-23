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Diyarbakır'da seçim için 9 bin 400 polis görev yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 21:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle kentte 9 bin 400 polis ile 8 bin 443 jandarma görevlendirildi

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla Diyarbakır'da 9 bin 400 polis ile 8 bin 443 jandarma görev yapacak.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenli bir şekilde oy kullanabilmesi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Alınan önlemler kapsamında kentte, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 9 bin 400 polis görevlendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki 768 sandık bölgesindeki bin 178 sandıkta oy kullanacak 270 bin 650 seçmen ile sandık başkanları, sandık üyeleri, müşahitler ve sandıkların kurulacağı okulların güvenliklerini, 8 bin 443 jandarma personeli ile sağlayacak.

Personele, 76 zırhlı araç, 18 devriye müdahale aracı ve 13 jandarma trafik timiyle destek verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran Diyarbakır seçim

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