Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Bağdere köyünden Sulubağ köyüne gelen grup ile buradaki başka bir grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.
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