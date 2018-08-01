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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Bağdere köyünden Sulubağ köyüne gelen grup ile buradaki başka bir grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Silahlı kavga

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