Diyarbakır’da siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün

Diyarbakır’da siyaset ve iş dünyasının buluştuğu düğünde dolarlar havada uçuştu.
Diyarbakır’da eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu’nun kızı Helin Aksu ile AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun yeğeni Abdulcabbar Ensarioğlu görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Bir düğün salonunda düzenlenen düğüne; Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Ali Demir, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.
Davetliler attı çocuklar topladı
Gelin ve damadın içeri girmesiyle birlikte davetliler adeta para atma yarışına girdi. Birbiri ardına dolarlar atılınca çocuklar da toplamak için birbirleriyle yarıştı. Çoğu zaman çocuklar paraları toplamaya yetişemedi.
“En az 5 çocuk diyorum”
Çiftin nikah şahitliğini eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve İl Jandarma Komutanı Ali Demir yaptı. Nikah töreninde konuşan Aksu, iki ailenin dostluğunun bu evlilikle daha da pekiştiğini ifade etti. Aksu, “Evliliğin üç sırrı sevgi, saygı ve sabırdır. Birbirinizi hep seveceksiniz. Sevginiz bugünkünden daha çok artarak devam edecek inşallah. Birbirinize karşı hep saygılı olacaksınız. Sabır en önemli konu. Şimdi maalesef gençlerimiz pek sabırlı olamıyorlar. Ailedeki en ufak bir meseleyi hemen anne baba, aileye aktarıyorlar onları da huzursuz ediyorlar. Onları da üzüyorlar. Meseleleri önce kendi aranızda diyalogla, konuşarak çözeceksiniz. Onun için sabırlı olmanızı diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah mutlu mesut etsin. Ben sayı olarak bir şey demiyorum. 3 mü olur, 4 mü olur, 5 mi olur onu Allah bilir ama en az 5 diyorum ona göre” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Aksu, çifte evlilik cüzdanlarını verdi.
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