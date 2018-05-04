Diyarbakır'da şizofreni hastalarından gösteri

Özkul, "Müzik, resim eğitimi alan hastalarımızla, tiyatro hocalarıyla da koordineli çalışmaları sonucu güzel bir etkinlik ortaya koyduk. Amacımız, bu hastalara karşı toplumun tüm katmanlarında farkındalık yaratmak." dedi.

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Özkul, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, bu hastalara yönelik ciddi çalışmalarının bulunduğunu, bu kapsamda halk eğitim merkezinden de destek aldıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören, Yenişehir HEM tarafından sosyalleşmeleri, topluma kazandırılmaları ve öz güven duygularının gelişmesi amacıyla müzik ve halk oyunları gibi alanlarda eğitim verilen şizofreni hastaları sahneye çıktı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından tedavilerine yardımcı olmak amacıyla tiyatro, müzik ve halk oyunu alanlarında eğitim verilen şizofreni hastaları, sahnede yeteneklerini gösterdi.

Kursiyerlerin çoğunun ilaç tedavisi gördüğünü şu anda da birçoğunun takipte olduğunu anlatan Özkul, gerekmedikçe hastaları servise almadan daha çok psikoterapi, karşılıklı iletişim ve piknik, voleybol, yüzme gibi ilacın dışında sosyal faaliyetlerle topluma kazandırmaya çalıştıklarını aktardı.

Bu hastaları tedavi ve eğitimle topluma kazandırabildiklerine işaret eden Özkul, "Bu çalışmalarla hastanın öz güven kazanmasını, bir birey olduğunu ve toplumun bir parçası olduğunu hissetmesini istiyoruz." dedi.

- "Manevi anlamda destek vermeye çalışıyoruz"

Yenişehir HEM Müdürü Nurullah Öncü, toplum ve ruh sağlığı merkeziyle 2010 yılından bu yana çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Klinik tedavilerinin yanı sıra kendilerinin de spor, müzik, halk oyunları, takı tasarım, resim gibi alanlarda neredeyse her yıl açtıkları kurslarla hastalara destek verdiklerini aktaran Öncü, kursların sosyal ve kültürel anlamda kendilerini ifade edebilmeleri, kendi kişisel becerilerini ortaya koyabilmeleri, bireysel olarak kendilerini tanımaları, bir şeyler yapabileceklerine inanmaları, öz güvenlerini kazanmaları açısından hastalar için önemli olduğunu vurguladı.