Diyarbakır'da şizofreni hastalarından gösteri

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından tedavilerine yardımcı olmak amacıyla tiyatro, müzik ve halk oyunu alanlarında eğitim verilen şizofreni hastaları, sahnede yeteneklerini gösterdi.
Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören, Yenişehir HEM tarafından sosyalleşmeleri, topluma kazandırılmaları ve öz güven duygularının gelişmesi amacıyla müzik ve halk oyunları gibi alanlarda eğitim verilen şizofreni hastaları sahneye çıktı.
Sahnede şiir okuyarak halk oyunları gösterisi yapan kursiyerler, seslendirdikleri şarkılarla da davetlilerden büyük alkış aldı.
Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Özkul, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, bu hastalara yönelik ciddi çalışmalarının bulunduğunu, bu kapsamda halk eğitim merkezinden de destek aldıklarını söyledi.
Özkul, "Müzik, resim eğitimi alan hastalarımızla, tiyatro hocalarıyla da koordineli çalışmaları sonucu güzel bir etkinlik ortaya koyduk. Amacımız, bu hastalara karşı toplumun tüm katmanlarında farkındalık yaratmak." dedi.
Kursiyerlerin çoğunun ilaç tedavisi gördüğünü şu anda da birçoğunun takipte olduğunu anlatan Özkul, gerekmedikçe hastaları servise almadan daha çok psikoterapi, karşılıklı iletişim ve piknik, voleybol, yüzme gibi ilacın dışında sosyal faaliyetlerle topluma kazandırmaya çalıştıklarını aktardı.
Bu hastaları tedavi ve eğitimle topluma kazandırabildiklerine işaret eden Özkul, "Bu çalışmalarla hastanın öz güven kazanmasını, bir birey olduğunu ve toplumun bir parçası olduğunu hissetmesini istiyoruz." dedi.
- "Manevi anlamda destek vermeye çalışıyoruz"
Yenişehir HEM Müdürü Nurullah Öncü, toplum ve ruh sağlığı merkeziyle 2010 yılından bu yana çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.
Klinik tedavilerinin yanı sıra kendilerinin de spor, müzik, halk oyunları, takı tasarım, resim gibi alanlarda neredeyse her yıl açtıkları kurslarla hastalara destek verdiklerini aktaran Öncü, kursların sosyal ve kültürel anlamda kendilerini ifade edebilmeleri, kendi kişisel becerilerini ortaya koyabilmeleri, bireysel olarak kendilerini tanımaları, bir şeyler yapabileceklerine inanmaları, öz güvenlerini kazanmaları açısından hastalar için önemli olduğunu vurguladı.
Öncü, "Biz manevi anlamda destek vermeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
- "Toplumdan dışlanmak istemiyoruz"
Yaklaşık 30 yıldır tedavi gören kursiyerlerden Enver Korkmaz, tedavinin ve kursların etkisini gördüğünü belirtti.
Korkmaz, "Toplumdan dışlanmak istemiyoruz. Biz de normal bir insanız. Bizi dışlamasınlar, yardım etsinler. Toplumda yardımlaşma olmalı bizi ikinci sınıf insan gibi görmesinler." şeklinde konuştu.
Kursların kendilerine fayda sağladığını anlatan Korkmaz, "Moralimiz düzeliyor, arkadaş çevremiz genişliyor. Daha da sosyalleştik, bize iyi geliyor. Öz güven geldi. Sağolsun hocalarımız bize yardımcı oluyorlar. Yetkililere çok teşekkür ediyorum." dedi.
- "Bu tür etkinlikler onlara çok iyi geliyor"
Korkmaz'ın ablası Mevlüde Özmen de kardeşinin daha önce durumunun çok kötü olduğunu ifade ederek, "Kursa kaydettikten sonra bayağı düzeldi. Şimdiki hali çok iyi, memnunuz. Bu tür etkinlikler onlara çok iyi geliyor. Yetkililere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
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