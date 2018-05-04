HABER

Diyarbakır'da şizofreni hastalarından gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 12:52 | Son Güncelleme

Yenişehir HEM tarafından tedavilerine yardımcı olmak için tiyatro, müzik ve halk oyunu alanlarında eğitim verilen hastalar, düzenlenen etkinlikte gösteri yaptı - Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Özkul: - "Bu çalışmalarla hastanın öz güven kazanmasını, bir birey olduğunu ve toplumun bir parçası olduğunu hissetmesini istiyoruz" - Hastalardan Korkmaz: - "Toplumdan dışlanmak istemiyoruz. Biz de normal bir insanız. Bizi dışlamasınlar, yardım etsinler"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından tedavilerine yardımcı olmak amacıyla tiyatro, müzik ve halk oyunu alanlarında eğitim verilen şizofreni hastaları, sahnede yeteneklerini gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören, Yenişehir HEM tarafından sosyalleşmeleri, topluma kazandırılmaları ve öz güven duygularının gelişmesi amacıyla müzik ve halk oyunları gibi alanlarda eğitim verilen şizofreni hastaları sahneye çıktı.

Sahnede şiir okuyarak halk oyunları gösterisi yapan kursiyerler, seslendirdikleri şarkılarla da davetlilerden büyük alkış aldı.

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Özkul, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, bu hastalara yönelik ciddi çalışmalarının bulunduğunu, bu kapsamda halk eğitim merkezinden de destek aldıklarını söyledi.

Özkul, "Müzik, resim eğitimi alan hastalarımızla, tiyatro hocalarıyla da koordineli çalışmaları sonucu güzel bir etkinlik ortaya koyduk. Amacımız, bu hastalara karşı toplumun tüm katmanlarında farkındalık yaratmak." dedi.

Kursiyerlerin çoğunun ilaç tedavisi gördüğünü şu anda da birçoğunun takipte olduğunu anlatan Özkul, gerekmedikçe hastaları servise almadan daha çok psikoterapi, karşılıklı iletişim ve piknik, voleybol, yüzme gibi ilacın dışında sosyal faaliyetlerle topluma kazandırmaya çalıştıklarını aktardı.

Bu hastaları tedavi ve eğitimle topluma kazandırabildiklerine işaret eden Özkul, "Bu çalışmalarla hastanın öz güven kazanmasını, bir birey olduğunu ve toplumun bir parçası olduğunu hissetmesini istiyoruz." dedi.

- "Manevi anlamda destek vermeye çalışıyoruz"

Yenişehir HEM Müdürü Nurullah Öncü, toplum ve ruh sağlığı merkeziyle 2010 yılından bu yana çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Klinik tedavilerinin yanı sıra kendilerinin de spor, müzik, halk oyunları, takı tasarım, resim gibi alanlarda neredeyse her yıl açtıkları kurslarla hastalara destek verdiklerini aktaran Öncü, kursların sosyal ve kültürel anlamda kendilerini ifade edebilmeleri, kendi kişisel becerilerini ortaya koyabilmeleri, bireysel olarak kendilerini tanımaları, bir şeyler yapabileceklerine inanmaları, öz güvenlerini kazanmaları açısından hastalar için önemli olduğunu vurguladı.

Öncü, "Biz manevi anlamda destek vermeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Toplumdan dışlanmak istemiyoruz"

Yaklaşık 30 yıldır tedavi gören kursiyerlerden Enver Korkmaz, tedavinin ve kursların etkisini gördüğünü belirtti.

Korkmaz, "Toplumdan dışlanmak istemiyoruz. Biz de normal bir insanız. Bizi dışlamasınlar, yardım etsinler. Toplumda yardımlaşma olmalı bizi ikinci sınıf insan gibi görmesinler." şeklinde konuştu.

Kursların kendilerine fayda sağladığını anlatan Korkmaz, "Moralimiz düzeliyor, arkadaş çevremiz genişliyor. Daha da sosyalleştik, bize iyi geliyor. Öz güven geldi. Sağolsun hocalarımız bize yardımcı oluyorlar. Yetkililere çok teşekkür ediyorum." dedi.

- "Bu tür etkinlikler onlara çok iyi geliyor"

Korkmaz'ın ablası Mevlüde Özmen de kardeşinin daha önce durumunun çok kötü olduğunu ifade ederek, "Kursa kaydettikten sonra bayağı düzeldi. Şimdiki hali çok iyi, memnunuz. Bu tür etkinlikler onlara çok iyi geliyor. Yetkililere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Muharrem İnce'nin taraftarları paylaştı! Salondan ilk fotoğrafMuharrem İnce'nin taraftarları paylaştı! Salondan ilk fotoğraf
Afrin'de hain tuzak: Bir asker şehitAfrin'de hain tuzak: Bir asker şehit
Meral Akşener: Korkma sırası iktidardaki erkeklerdeMeral Akşener: Korkma sırası iktidardaki erkeklerde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri sahne şizofreni hastalar Yenişehir Halk Eğitim Merkezi

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahkeme bu itirafla yankılandı: Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi!

Mahkeme bu itirafla yankılandı: Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katılacağı düğüne gitmeyecek!

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dış cephe kaplamaları sökülüyor

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dış cephe kaplamaları sökülüyor

Kriz SMSC platformu nedir? Turkcell'den gelen kriz mesajı herkesi meraklandırdı!

Kriz SMSC platformu nedir? Turkcell'den gelen kriz mesajı herkesi meraklandırdı!

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.