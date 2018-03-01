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Diyarbakır'da sokak kedileri için 20 ev yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi ile merkez Yenişehir Belediyesi'nin ortak projesi kapsamında, sokak hayvanları konusundaki hassasiyeti kalıcı hizmete dönüştürmek amacıyla Kedi Evi projesi hayata geçirildi.

Diyarbakır'da sokak kedileri için 20 ev yapıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi ile merkez Yenişehir Belediyesi'nin ortak projesi kapsamında, sokak hayvanları konusundaki hassasiyeti kalıcı hizmete dönüştürmek amacıyla Kedi Evi projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında yapımı tamamlanan 20 kedi evi, hizmete açıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını korumak için başlattığı kalıcı çalışmaları sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda merkez Yenişehir İlçe Belediyesi ile birlikte Kedi Evi projesi hazırladı. 10'u Yenişehir ilçesindeki parklar olmak üzere, Dicle Üniversitesi ve Sur ilçesindeki farklı noktalara konulmak üzere 20 kedi evi inşa edildi. Proje kapsamında ayrıca kuşlar için de 50 kuş evi inşa edilecek.
Kedi evlerinin ilki, Yenişehir Belediyesi hizmet binasının arkasındaki parkta açıldı. Sokak köpeklerinin saldırılarına karşı etrafı çitlerle kapatılan kedi evlerinde bulunan kediler için görevliler tarafından mama bırakıldı. Çalışmaları ilgiyle izleyen hayvanseverler ise kedi evlerini inceleyip, içindeki kedileri sevdi. Açılışta, hayvanseverler tarafından hayvan sevgisine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan broşürler dağıtıldı.
Proje kapsamında Yenişehir Belediyesi evlerin yapımını üstlenirken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise hayvanların beslenme, bakım ve temizliklerini yapacak.
Çocuklara, hayvanlarla birlikte yaşama alışkanlığı ile hayvan ve doğa sevgisinin kazandırılmasının amaçlandığı projede, insanlar kadar hayvanların da yaşam hakkına sahip olduğu kabul görmesi hedefleniyor.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da sokak kedileri için 20 ev yapıldıDiyarbakır'da sokak kedileri için 20 ev yapıldıDiyarbakır'da sokak kedileri için 20 ev yapıldıDiyarbakır'da sokak kedileri için 20 ev yapıldı

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