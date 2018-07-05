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Diyarbakır'da "Sokakta Çalışan Çocuk Olmayacak" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 19:03 | Son Güncelleme

Proje kapsamında oluşturulan mobil ekipler, 7 ilçede sokakta çalışan çocuklarla görüştü - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar: "Çocuklarımızı ihmal ve istismardan korumak için her türlü çalışmayı yürütüyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) iş birliğinde, çocukların sokakta çalışmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen "Sokakta Çalışan Çocuk Olmayacak Projesi" kapsamında, mobil ekipler çalışma yaptı.

Proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin de yer aldığı Sokak Çocukları Çalışma Komisyonu tarafından, 7 ilçede eş zamanlı, sokaklarda mendil, simit satan, kavşaklarda arabaların camlarını silen ve pazarlarda eşya taşıyan çocuklar tespit edildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti'nde de ekipler, cadde ve sokaklarda çalışan çocuklarla görüşme sağlayarak bilgilerini aldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın talimatıyla sokakta çalıştırılan çocuklara ilişkin çalışma başlatıldığını söyledi.

Proje kapsamında mobil ekiplerin kurulduğunu aktaran Açar, ekiplerin başlattığı çalışma ile 800 çocuk tespit ettiklerini aktardı.

Çocukların sokakta çalıştırılma gerekçelerinin araştırıldığını anlatan Açar, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz, çocukların aileleriyle görüşme yaptılar. Çocukları, Büyükşehir Belediyesince Hazar Gölü kıyısında yer alan kamplarda değerlendirdik. Çocukların sosyal, kültürel ve sportif kurslara katılımlarını sağladık. 195 aileye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden yardım sağladık. Tatil döneminin gelmesiyle ve okulların kapanmasıyla sokakta çalışan çocukların yoğunluğunu görmeye başladık. Mobil ekip çalışmasına ilave olarak eş zamanlı genel uygulama başlattık. Bu uygulamayı her ay düzenli olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

- "Çocukları korumak istiyoruz"

Açar, çocukları trafik ışıklarının bulunduğu alanda cam silerken, mendil satarken, dilenirken gördüklerini belirterek, ekiplerin, şehrin birçok noktasında çocuklara müdahale ettiklerini ifade etti.

Sokağın tehlikelerine karşı çocukları korumak istediklerini dile getiren Açar, "Çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmelerini, sokağın her türlü riskine karşı korunmasını ve eğitime devamlılığı sağlayarak sokakta tehlikeye maruz kalacak çocuk görmek istemiyoruz. Çocuklarımızı ihmal ve istismardan korumak için her türlü çalışmayı yürütüyoruz. " ifadelerini kullandı.

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