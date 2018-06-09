Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda kase, kılıç, rahip figürü ve 6 taş ele geçirildi, 16 zanlı gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 metre uzunluğunda işlemeli kılıç, süslemeli kase, rahip figürü, değerli olduğu düşünülen 6 taş ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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