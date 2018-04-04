DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, "9. Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı" açıldı. Vali Yardımcısı Hacı Hasan Gökpınar, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, fuarın kentin tarım ve hayvancılığının gelişmesi adına hayırlı olmasını diledi. Gökpınar, kentin tarım ve hayvancılıkta ülke için önemine değinerek, "Diyarbakır tarımda kırmızı mercimek ve ipek kozası üretimi, hayvancılıkta ise yerli sığır sayısı ile Türkiye'de birinci sırada. Ciddi bir tarım ve hayvancılık potansiyelimiz var." dedi. Kentin tüplü pamuk ve buğday üretimi ile melez sığır ve koyun sayısında Türkiye dördüncüsü, manda yetiştiriciliğinde Türkiye ikincisi olduğunu ifade eden Gökpınar, şunları kaydetti: "2002 ve 2017 yılları arasında Diyarbakır'ın büyükbaş hayvan varlığı yüzde 112, küçükbaş hayvan varlığı ise yüzde 92 arttı. Burada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bilinçli politikalarının çok büyük katkısı var. Bu yıl Bakanlık tarafından, 'Buzağılar ölmesin, ülkemiz kazansın' yılı ilan edildi. Yine Valimizin teşvikiyle bir konferans düzenledik. Bu konuya ciddi manada eğiliyoruz. İnşallah buzağı ölümlerini engelleyip ülkemizin et kaynaklarını da güçlendirmeyi düşünüyoruz. Karacadağ pirincinin de coğrafi işaretini almaktan mutluyuz."

- "Gıdayı kontrol eden dünyayı da kontrol eder" Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Volkan Mutlu Coşkun, geleceğin dünyasında gıda ve tarım bugünden çok daha önemli ve kritik bir noktada olacağını aktararak, bu nedenle tarımı çok önemsediklerini söyledi. "Gıdayı kontrol eden dünyayı da kontrol eder." ifadesini kullanan Coşkun, gelecekte gıda sorunlarıyla karşılaşmamak için gerekli tedbirlerin alınması, buna göre politikalar üretilmesi, bu istikamette tarım sektörüne yönelik yatırımların artırılarak her türlü yenilik ve teknolojilere en üst düzeyde destek verilmesi gerektiğini belirtti. Coşkun, "2002'de 1,8 milyar lira olan tarımsal desteği 2017'de yaklaşık 13 milyar liraya yükselttik. 2018'de üreticilere Türkiye genelinde 14,5 milyar lira tarımsal destek verilecek." diye konuştu. Tarım sektörünün büyümesi ve gelişmesi için daima çiftçinin yanında yer aldıklarını anlatan Coşkun, devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti. Coşkun, şöyle konuştu: "2002'de 32 milyar lira olan tarımsal milli gelir 2017 yılında 189 milyar liraya ulaştı. Tarımla ilgili toplam ihracatımız 2002 yılında 3,7 milyar dolar iken 2017 yılında yaklaşık 17 milyar dolara çıktı. Diyarbakır genelinde ise 2002 yılında 62 milyon lira tarımsal destek verilmişken 2017 yılında 460 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı. 2003 ile 2018 yılları arasında 3,8 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi gerçekleştirildi. Bakanlığımız Diyarbakır'da yerli üretim destekleme modelini yaptı. Diyarbakır damızlık düve, damızlık koç, damızlık manda üretim merkezi olmuştur."

- "Fuarlarla bölge ekonomisine can katmaya devam edeceğiz" TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de bu yıl katılımcı firma sayısında yüzde 34, metrekare olarak da yüzde 20 büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi. "Bu, Türkiye fuarcılık sektörü istatistikleri açısından da bakıldığında bir rekor." diyen Alagöz, bu rekorda emeği geçen Valilik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ile odalar ve birliklere teşekkür etti. Alagöz, yeni fuarlarla Diyarbakır'ı sadece bölgenin değil, ülkenin de en önemli fuar şehirlerinden biri haline getirme noktasına emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çekerek, "Fuar ve Kongre Merkezi'miz bu yıl toplam 8 fuara ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki yıla yeni fuarlar da katmak suretiyle inşallah her 3 haftada bir yepyeni fuarlarla bölge ekonomisine can katmaya devam edeceğiz. Yurt dışından 220 kişilik heyetimiz fuar boyunca sadece iş bağlantısı kurmakla kalmayacak, Diyarbakır'ın dillere destan ev sahipliğini misafirperverliğini ziyaretçilere göstereceğiz."