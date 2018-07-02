HABER

Diyarbakır'da termometre 52 dereceyi gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkezindeki termometreler 52 dereceyi gösterirken, kavurucu sıcakta çocuklar parklardaki süs havuzlarına akın etti, yetişkinler ise tarihi surların gölgesinde serinlemeye çalıştı.

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezindeki termometreler 52 dereceyi gösterirken, kavurucu sıcakta çocuklar parklardaki süs havuzlarına akın etti, yetişkinler ise tarihi surların gölgesinde serinlemeye çalıştı.

Haziran aynın son günlerinden itibaren Diyarbakır'da etkisini artıran kavurucu sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü kentte hava sıcaklığını 42 derece bildirirken, kent merkezindeki bazı termometrelerde ise sıcaklığın 52 dereceye çıktığı görüldü. Bunaltıcı sıcakta çocuklar Sur ilçesindeki Anzele Parkı'na akın etti. Çok sayıda çocuk, parkta bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalışırken, yüksek noktalardan suya atlayan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Aşırı sıcaklara dayanamayan bazı vatandaşlar ise tarihi surların gölgesine sığınarak serinlemeye çalıştı. Bazı kişilerin gölgede uyuduğu görüldü.

PARTNERSuya böyle giriyorsanız dikkat! Felç geçirebilirsinizSuya böyle giriyorsanız dikkat! Felç geçirebilirsiniz
Lüks kruvaziyer, Alanya Limanı'na demirlediLüks kruvaziyer, Alanya Limanı'na demirledi
GÜNCELLEME - Kütahya'da düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölüGÜNCELLEME - Kütahya'da düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

AK Partili Elitaş: 3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur

AK Partili Elitaş: 3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.