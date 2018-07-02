Diyarbakır'da termometre 52 dereceyi gösterdi

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezindeki termometreler 52 dereceyi gösterirken, kavurucu sıcakta çocuklar parklardaki süs havuzlarına akın etti, yetişkinler ise tarihi surların gölgesinde serinlemeye çalıştı.
Haziran aynın son günlerinden itibaren Diyarbakır'da etkisini artıran kavurucu sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü kentte hava sıcaklığını 42 derece bildirirken, kent merkezindeki bazı termometrelerde ise sıcaklığın 52 dereceye çıktığı görüldü. Bunaltıcı sıcakta çocuklar Sur ilçesindeki Anzele Parkı'na akın etti. Çok sayıda çocuk, parkta bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalışırken, yüksek noktalardan suya atlayan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Aşırı sıcaklara dayanamayan bazı vatandaşlar ise tarihi surların gölgesine sığınarak serinlemeye çalıştı. Bazı kişilerin gölgede uyuduğu görüldü.
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