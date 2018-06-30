HABER

Diyarbakır'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 09:09 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 4 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 şarjör, tabanca susturucusu, tabanca dipçiği ile 36 kilogram esrar ve 429 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 4 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 şarjör, tabanca susturucusu, tabanca dipçiği ile 36 kilogram esrar ve 429 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Kocaköy, Hani, Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde 27 Haziran'da saat 22.00'den itibaren Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-88 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam Operasyonu'nun 29 Haziran'da saat 23.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyonda, Lice ilçesinin Çavundur köyünde 4 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 şarjör, tabanca susturucusu, tabanca dipçiği, 70 fişek ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca dizüstü bilgisayar, taşınabilir hard disk, 9 USB bellek ve CD bulunmuş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 429 bin 100 kök kenevir bitkisi ile 36 kilo 15 gram esrar ele geçirildi. 11 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 218 şahıs ve 5 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, 6 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

PARTNERTatil rehavetiTatil rehaveti
Askeri lojmanda korkutan yangın!Askeri lojmanda korkutan yangın!
Eski askeri lojmanlarda yangın - 1Eski askeri lojmanlarda yangın - 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır operasyon

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor 2018'de finale kimler kaldı? Survivor yarı finalde kimler elendi? İşte 4 finalist ve sms oylama sonuçları

Survivor 2018'de finale kimler kaldı? Survivor yarı finalde kimler elendi? İşte 4 finalist ve sms oylama sonuçları

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Askeri lojmanda korkutan yangın!

Askeri lojmanda korkutan yangın!

Sayısal Loto sonuçları 30 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1129. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 30 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1129. hafta sonuçları sorgula!

Böcekler istila edince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Böcekler istila edince korkunç gerçek ortaya çıktı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!

Suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş yakalandı!

Suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş yakalandı!

Günlük burç yorumları: 30 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 30 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.