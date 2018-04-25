HABER

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 23:24 | Son Güncelleme

Kulp ve Lice ilçelerinde PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 17 kırsal mahalle ve bağlı 52 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı bazı köylerde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Kulp sınırlarındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon düzenlenen bölgede halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla kanunun ilgili maddeleri gereğince Lice ve Kulp ilçelerine bağlı 17 kırsal mahalle ve bağlı 52 mezrada bugün saat 23.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamaya göre sokağa çıkma yasağının uygulanacağı kırsal mahalle ve bağlı mezralar şunlar:

"Lice ilçesine bağlı Yalımlı, Akçabudak, Ulucak, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Baharlar, Üçdamlar, Yaprakköy, Yünlüce köyleri ile Keşkuvari, Çiftlik, Leyhosor, Mahmutlu, Tahtakülek, Ballıca, Mahmudan, Yeniyazı, Hij, Gözeli, Dergan, Alıçlıyayla, Buban, Kaynaktaşı, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanağa, Aşağıhodik, Konuklu, Perpank, Yeşilburç, Kilimli, Gelberi, Bilgin, Hegogözer, Koçmarin, Mehmedil, Sağlık, Gönen, Hamzabey, Sıkas, Guçik, Eskiköy, Semezi, Yaka, Karaç, Kayadibi, Baverda ve Kumumirza mezraları; Kulp ilçesine bağlı Ağıllı, Akdoruk, Ağaçlı, Aşağıelmalı, Çağlayan, Kaynakköy, Karpuzlu köyleri ile Ağıllı, Derecik, Harabe, Güldiken, Dirlik, Kefan, Yukarıelmalı, Deveboynu, Astal, Işıklar, Gümüşsuyu, Soğanlı ve Çotuk mezraları."

Acı haber geldi! Şehit ve yaralılar varAcı haber geldi! Şehit ve yaralılar var
CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamazCHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz
Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdıCumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: 15 bin 500 kişi alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: 15 bin 500 kişi alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.