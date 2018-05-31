Diyarbakır'da terör saldırısı: 1 korucu şehit

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan güvenlik korucusu şehit oldu.
Valilikten yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında, ilçenin Topçular ile Yukarıturalı köyleri karayolu ayrımında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında bir grup PKK'lı teröristle çatışma çıktığı bildirildi.
Çatışmada yaralanan 1 güvenlik korucusunun helikopterle sevk edildiği Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyona devam edildiği kaydedildi.
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