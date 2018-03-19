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Diyarbakır'da terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce bir araca düzenlenen silahlı saldırıda biri asker 2 kişi şehit oldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda biri asker 2 kişi şehit düştü.

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce ilçeye bağlı Topçular Karakoluna gitmekte olan sivil araca ateş açıldı.

Saldırıda araçta bulunan bir uzman çavuş ile bir sivil şehit oldu.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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2 şehit Diyarbakır saldırı terör örgütü pkk

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