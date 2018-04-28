Diyarbakır'da teröristlere ait 8 sığınak imha edildi

Operasyonda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 8 sığınağın tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, sığınak, ağaçlık, çalılık ve toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde 50 mayona takılı biksi makineli tüfeğin fişeği, mayın uzaktan kumanda sistemi cihazı, 6 büyük tüp, 4 yarısı kesilmiş tüp, çok sayıda pil, 459 metre elektrik kablosu, tarihi eser arama dedektörü, el radyosu, 3 uyku tulumu, 17 takım terörist kıyafeti, terörist kıyafeti kumaşı, dikiş ipleri, şemsiye, 4 şarjör kılıfı ile çok sayıda örgütsel doküman, giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde 24 Nisan'da saat 18.00'den itibaren jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve PÖH timleriyle başlayan "Bayrak-83 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Alsancak-2" müşterek operasyonunun dün saat 21.00 itibarıyla tamamlandığı belirtildi.

​​Yol kontrol ve adli arama faaliyetlerinde bin 62 kişi, 315 aracın sorgulamasının yapıldığı aktarılan açıklamada, operasyon bölgesi içerisindeki 12 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirildiği, yakalanan 9 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemin başlatıldığı kaydedildi.

​​Narkoterörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 106 kilo 85 gram esrar, 4 bin metrekarelik alan içerisindeki 5 bin 974 kök Hint keneviri ve 103 kilo 3 gram kenevir tohumu ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ele geçirilen ve imha edilen uyuşturucu maddenin günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında, bir günde toplam 18 bin 699 bireyin uyuşturucu maddeden zehirlenmesinin önüne geçilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

