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Diyarbakır'da toplu taşımaya 50 yeni araç

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 15:50 | Son Güncelleme

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince alınan 50 toplu taşıma aracı törenle hizmete sunuldu - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker: - "Diyarbakır yeni dönemde kitlesel toplu taşıma araçlarıyla buluşacaktır. Bunun yer üstü veya yer altı, tekerlekli veya raylı sistem olacağı master plan içerisinde yapılacak çalışmaların sonucunda netleşecek" - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla: - "Yıllarca belediyecilik hizmetlerinden mahrum bırakılmış şehrimize, hizmetlerimizi en kaliteli şekilde sunup yaşanabilir bir şehri inşa ediyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince alınan 50 toplu taşıma aracı düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Büyükşehir Belediyesi Doğalgaz Dolum Tesisi'ndeki törende Cumali Atilla'nın başkanlığında yeniden yapılandırılarak, yeni yönetime kavuşturulan belediye sayesinde şehrin yaklaşık 18 yıldır hasretle beklediği ve mahrum kaldığı birçok hizmete kavuştuğunu söyledi.

Atilla'nın görevi devraldığı günden bu yana 80 milyon liranın ulaşıma ayrıldığını aktaran Eker, bu hizmetlerin daha önce yapılmamasının kaynak yetersizliğinden olmadığını belirtti.

-"Diyarbakırlılar memnun"

"Eğer bu para Diyarbakır'ın temizliği, ulaşımı, kültürel hayatın geliştirilmesi, alt yapı hizmetlerinin daha iyi bir noktaya taşınması için harcanmamışsa o zaman bu para nereye gitti, nereye harcandı? Çünkü Diyarbakır'a harcanmadığını burada yaşayan herkes biliyor." diyen Eker, şöyle konuştu:

"Devlet Diyarbakır'a reva görüleni kabul etmemiş ve hukuk içinde kalmak kaydıyla bu manada Diyarbakırlı insanının alması gereken hizmetleri temin etmek için gerekli müdahaleyi yapmıştır. Bu müdahaleden Diyarbakırlıların memnun olduğunu müşahede ediyoruz. Bu metropolün yaygın ya tekerlekli ya raylı sistem veya metroyla mutlak suretle buluşmasının vakti gelmiştir. Diyarbakır yeni dönemde kitlesel toplu taşıma araçlarıyla buluşacaktır. Bunun yer üstü veya yer altı, tekerlekli veya raylı sistem olacağı master plan içerisinde yapılacak çalışmaların sonucunda netleşecek."

- "İdeolojik baskı ve şantaj aracı olmaktan çıkıyor"

Önceki yönetimin "kendilerine oy çakmadığı için hizmet götürmediği" mahalle ve beldelerin de artık yeni yönetimle hizmetle tanıştığını aktaran Eker, "Belediyenin hizmetleri artık ideolojik baskı ve şantaj aracı olmaktan çıkıyor. Çünkü hizmet herkesin hakkıdır." dedi.

Eker, terör örgütü PKK ile yapılan etkin mücadelenin aynı zamanda FETÖ terör örgütüyle de etkin mücadelenin tarihiyle denk gelmesinin anlamlı olduğunu dile getirerek "FETÖ ile etkin mücadele süreci aynı zamanda PKK'yla da etkin mücadeledir." diye konuştu.

Diyarbakır'ın düne göre daha huzurlu olduğunu ve bundan sonraki sürecin çok daha iyi olacağını dile getiren Eker, "Bu şehir tekrar huzurun, birlik, beraberlik ve kardeşliğin merkezi olacak." ifadesini kullandı.

- "İnsanımız her şeyin en iyisine ve en güzeline layık"

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise uzun yıllardır kentin hak ettiği hizmette geri bıraktıran anlayışı değiştiren dönüştüren bir süreç yaşadıklarını işaret etti.

Milletin kaynaklarının artık millete hizmet olarak dönüştüğüne işaret eden Güzeloğlu, şunları aktardı:

"Artık ideolojik bir anlayışın hakim olduğu belediyeler yerine hizmet anlayışının hakim olduğu, insana hizmetin en önemli amaç olduğu ve bu noktada buluşulan bir heyecanın olduğunu görüyoruz. İnsanımız her şeyin en iyisine ve en güzeline layık. Bugün huzur ve güvenin hakim olduğu her köşesinde insanın huzur ve güven içerisinde kardeşliğin bir kenti olarak yaşadığı Diyarbakır, yerli ve yabancı birçok yatırımcının giderek artan bir yatırım talebinin de konusu."

- "Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesin sesine kulak verdik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla da satın aldıkları 100 otobüsten teslim aldıkları 50'sini hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni araçların kentin ulaşım sıkıntısının çözümüne büyük katkı sunacağını anlatan Atilla, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hizmetlerimizi sunarken hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesin sesine kulak verdik ve bütün çalışmalarımızı buna göre programladık. Yıllarca belediyecilik hizmetlerinden mahrum bırakılmış şehrimize hizmetlerimizi en kaliteli şekilde sunup, yaşanabilir bir şehri inşa ediyoruz. Geçmişte ne yazık ki birçok alanda geride bırakılan şehrimiz özellikle son 15 yılda devletimizin ve hükümetimizin sunduğu destek ve imkanlarla tarihteki günlerine geri dönüyor. Bütün hizmetlerimizi sunarken devletimizin imkanlarını, belediyemizin kaynaklarını kullanıyoruz."

- Bayramda ulaşım ücretsiz

166 olan otobüs sayısının bu yıl içerisinde 248'e yükseltileceğini kaydeden Atilla, "Araç sayısının artmasıyla ulaşım ağını ve araç sıklığını artırmış birçok konforun sağlandığı bir ulaşım hizmetini hemşehrilerimize sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Atilla, arife günü dahil bayram boyunca toplu taşımanın ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından Eker, Güzeloğlu ve Atilla yeni otobüsleri inceledi. Daha sonra Başkan Atilla'nın bindiği otobüs eşliğinde konvoyla şehirde tur atıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır OTOBÜS toplu taşıma tören

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