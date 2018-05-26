HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 10:21 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

N.G. idaresindeki 21 TH 017 plakalı hafif ticari araç, Aralık köyü yakınlarında, karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı. Arkada seyreden 2 motosiklet de sürücülerinin ani fren yapması sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Hasan Güneş (18), Ali Yıldız (18), Uğur Baydur (19), Mahsum Eroğlu (18), Davut Doğru (19) ve Ahmet Akgül (18), 112 Acil Servis ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Hasan Güneş, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Güneş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PARTNER200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme
Ceren öğretmen, öğrencilerine ilham vermek için sınırları aştıCeren öğretmen, öğrencilerine ilham vermek için sınırları aştı
Görevden alınan Cerrahpaşa Dekanı hakkında YÖK Başkanı Saraç'tan ilk yorum!Görevden alınan Cerrahpaşa Dekanı hakkında YÖK Başkanı Saraç'tan ilk yorum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bismil Diyarbakır trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce reytinglerde diğer programları yine geride bıraktı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce reytinglerde diğer programları yine geride bıraktı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Survivor'da İstanbul ödülünü kim kazandı? Hangi takım Survivor'dan Türkiye'ye gidecek ve neler yapacak?

Survivor'da İstanbul ödülünü kim kazandı? Hangi takım Survivor'dan Türkiye'ye gidecek ve neler yapacak?

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakırköy'de asansör kazası! Yaralılar var

Bakırköy'de asansör kazası! Yaralılar var

20 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

20 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Görevden alınan Cerrahpaşa Dekanı hakkında YÖK Başkanı Saraç'tan ilk yorum!

Görevden alınan Cerrahpaşa Dekanı hakkında YÖK Başkanı Saraç'tan ilk yorum!

Postacı dehşeti! Kargo götürdüğü kadını taciz etti

Postacı dehşeti! Kargo götürdüğü kadını taciz etti

Çocuklarını öldüren annenin ifadesi kan dondurdu

Çocuklarını öldüren annenin ifadesi kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.