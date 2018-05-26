Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

N.G. idaresindeki 21 TH 017 plakalı hafif ticari araç, Aralık köyü yakınlarında, karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı. Arkada seyreden 2 motosiklet de sürücülerinin ani fren yapması sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Hasan Güneş (18), Ali Yıldız (18), Uğur Baydur (19), Mahsum Eroğlu (18), Davut Doğru (19) ve Ahmet Akgül (18), 112 Acil Servis ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Hasan Güneş, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Güneş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

