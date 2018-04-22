Diyarbakır'da trafik kazası: 3 ölü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki 3 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 FB 1322 plakalı otomobil, Diyarbakır-Silvan karayolunun 61. kilometresindeki Dar Köprünün korkuluğuna çarptı.
Kazada, otomobildeki Ruhi Turan (21), Berivan Yıldırım (20) ve Mehmet Salih Yıldırım (37) olay yerinde hayatını kaybetti.
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