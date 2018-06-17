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Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

Bismil ilçesinde devrilen hafif ticari araç alev aldı, 4 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devrildikten sonra alev alan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yunus Sarıgül idaresindeki 34 GK 5033 plakalı hafif ticari araç, Batman-Bismil karayolunun Çöltepe Mahallesi yakınlarında devrildikten sonra alev aldı.

Sürücü Sarıgül, Yunus Ekmez (16), Çağrı Demirkıran (17) ve Abdullah Ekin (18), yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Bismil Diyarbakır Kaza trafik kazası

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