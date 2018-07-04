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Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 20:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Mardin karayolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 BFL 28 plakalı minibüs, refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çınar minibüs trafik kazası

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