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Diyarbakır'da uçuruma düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 15:21 | Son Güncelleme

Eğil ilçesindeki Ziyaret Tepesi'nde uçurma düşen 5 yaşındaki Mithat Efe, hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde uçuruma düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Ailesiyle Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğuna inanılan Ziyaret Tepesi'ne gelen Mithat Efe Kılbaş (5), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik uçuruma düştü.

Olay yerinde yaşamını yitiren Kılbaş'ın cenazesi otopsi için Eğil Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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