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Diyarbakır’da UMED Medya Akademisi eğitime başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) işbirliğiyle yeni nesil iletişimciler yetiştirilmesi amacıyla açılan Medya Okulu’nda eğitime başlandı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi’nde Medya Okulu eğitiminin ilk haftası, Sabah Gazetesi’nden Kenan Kıran ve Anadolu Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin’in verdiği eğitimlerle start verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) işbirliğiyle yeni nesil iletişimciler yetiştirilmesi amacıyla açılan Medya Okulu’nda eğitime başlandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi’nde Medya Okulu eğitiminin ilk haftası, Sabah Gazetesi’nden Kenan Kıran ve Anadolu Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin’in verdiği eğitimlerle start verdi. Kenan Kıran, “Uygulamalı habercilik” ve “Polis Adliye Muhabirliği”, Erdem Gültekin ise “Haber Yazım Teknikleri” hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci de ilk dersin ardından yaptığı konuşmada, proje kapsamında alanında uzman, medyada aktif çalışan deneyimli gazeteciler ve basın danışmalarınca, haber yazım ve teknikleri, sosyal medya uzmanlığı, basın danışmanlığı ve iletişim teknikleri ile internet ve televizyon haberciliği konusunda katılımcılara 8 hafta boyunca eğitim verileceğini söyledi. UMED olarak böylesine güzel bir şehirde medya okulu açmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını ifade eden Değirmenci, “Amacımız medyanın görevlerini, işlevlerini, ilkelerini, etkilerini anlatmak; yanlışları ve doğruları da göstermek. Bize medeniyet şehrimizde gençlerle buluşma imkanı tanıyan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Cumali Atilla’ya teşekkür ederim” dedi.

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