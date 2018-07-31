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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 13:32 | Son Güncelleme

Düzenlenen 11 ayrı operasyonda bin 239 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda bin 239 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişiler ile uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik 12-30 Temmuz'da 11 operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda bin 239 kilo 800 gram esrar ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 17 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden 13'ünün sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı, 3 şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, bir şüphelinin işlemlerinin sürdüğü aktarılarak, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır operasyon uyuşturucu

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