Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonları

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, bir kargo toplama merkezinde nakledilmek üzere gönderilen termosifonun içine, bir kırsal mahallede de ahıra gizlenmiş olan, ayrıca sokak uygulamalarında 212 kilo 918 gram kubar, 10 kilo 610 gram toz, 5 gram plaka olmak üzere 223 kilo 533 gram esrar, 70 uyuşturucu hap, 92 gram metamfetamin, 38 gram kokain ile 1,26 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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