Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 43 kilogram esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde bir adrese operasyon yapıldı.
Operasyonda ekiplerce söz konusu adreste gerçekleştirilen aramada 43 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.A. ve M.Ç'nin Emniyetteki işlemleri sürüyor.
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