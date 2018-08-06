Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 284 kilogram esrar ve 2 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Örtülü Köyü Arpacık mezrasında bir ev ve tarlada arama yapıldı.

Aramada, 284 kilo 5 gram toz esrar ve 115 gram kubar esrar ile 2 bin kök Hint keneviri ve 100 gram kenevir tohumu bulundu.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen Hint kenevirleri imha edildi.

