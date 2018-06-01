Diyarbakır'da yaklaşık 112 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 111 kilo 680 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hani Emniyet Amirliği ekiplerince, ilçede huzur ve güvenliğin devamının sağlanması için yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 21 AH 172 plakalı araçta arama yapıldı.

Aramada, çuvallar içinde 111 kilo 680 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü M.G'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

