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Diyarbakır'daki operasyonda gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 18:47 | Son Güncelleme

Lice ilçesinde 23 Temmuz'da etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığının gri renkli terörden arananlar listesinde bulunan, sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu "Aram Civan" kod isimli Osman Gülen olduğu tespit edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 23 Temmuz'da etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığının gri renkli terörden arananlar listesinde bulunan, sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu "Aram Civan" kod isimli Osman Gülen olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, 23 Temmuz'da Kijikbadem mevkisinde gözetleme yapan jandarma ekiplerinin saat 00.25'te bir grup PKK'lı teröristi tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu "Aram Civan" kod isimli Osman Gülen olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Gülen'in, İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer aldığı bildirilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır gri kategori operasyon terörist

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