HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Diyarbakır'daki sahabe türbelerine yeni örtü serildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:06 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın fethi sırasında şehit olan Hz.

Diyarbakır'daki sahabe türbelerine yeni örtü serildi

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın fethi sırasında şehit olan Hz. Süleyman ve beraberindeki 27 sahabenin kabirlerine, Yenişehir Belediyesi tarafıdan hazırlanan el işlemeli yeni örtüler serildi.
İslam ordularının 27 Mayıs 639 yılında Diyarbakır'ı fethetme yıl dönümü kapsamında Yenişehir Belediyesi tarafından, fetih sırasında savaşıp şehit olan Hz. Süleyman ile 27 sahabenin kabrine el işlemeli yeni örtüler hazırlayarak serildi. Vali Hasan Basri Güzeloğul, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdal Kartal'ın katıldığı törenle, Hz. Süleyman Camii'ndeki sahabelerin kabirlerine, okunan dualar eşliğinde el işlemeli yeni örtüler serildi.
'KAYNAKLARIMIZI TERÖRE DEĞİL, MANEVİYATA AYIRIYORUZ'
Yenişehir Kaymakamı Kartal, terör soruşturması kapsamında DBP'li belediyelerin görevden alınıp, kayyum ataması yapılmasıyla bölgeye huzur geldiğini belirterek, belediyenin kaynaklarını teröre değil, maneviyata ayırdıkalarını söyledi. Kartal, "Diyarbakır'ın fethi haftası kapsamında, fethi döneminde şehit düşen 27 şehit sahabenin türbe örtülerini yeniledik. Diyarbakır'da sadece 27 sahabe meftun değil, 540 sahabenin türbesi bulunuyor. Bunlarla, peygamber kabirleriyle anılması, terörle ve diğer kötülüklerle anılmaması için çok büyük gayret sarf etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımız tarafından belediyelere kayyum olarak görevlendirildikten sonra bölgemize bir huzur havası hakim oldu. İnsanlarımız istedikleri gibi dolaşabiliyorlar. Bizde bundan sonra kaynaklarımızı halkımızın maneviyatına, ihtiyaçlarına, sosyal kültürel hizmetlerin gelişmesine, altyapı hizmetlerine sonuna kadar seferber edeceğiz. Teröre aktarılan kaynakları halkımızın menfaatlerine kullanacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'daki sahabe türbelerine yeni örtü serildiDiyarbakır'daki sahabe türbelerine yeni örtü serildiDiyarbakır'daki sahabe türbelerine yeni örtü serildiDiyarbakır'daki sahabe türbelerine yeni örtü serildi

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Bolu'da sağanak etkili olduBolu'da sağanak etkili oldu
TSK: 3'ü sözde lider kadroda 49 terörist etkisiz hale getirildiTSK: 3'ü sözde lider kadroda 49 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

2018 POMEM, PMYO ve PAEM duyurusu: 300 komiser yardımcısı ve 12 bin 500 polis öğrenci adayı alınacak!

2018 POMEM, PMYO ve PAEM duyurusu: 300 komiser yardımcısı ve 12 bin 500 polis öğrenci adayı alınacak!

Türkiye'deki Suriyeli mülteciler akın akın Suriye'ye gidiyor

Türkiye'deki Suriyeli mülteciler akın akın Suriye'ye gidiyor

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Zafer Algöz'den CNN Türk'e Muharrem İnce tepkisi

Zafer Algöz'den CNN Türk'e Muharrem İnce tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.