Diyarbakır'daki sahabe türbelerine yeni örtü serildi

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın fethi sırasında şehit olan Hz. Süleyman ve beraberindeki 27 sahabenin kabirlerine, Yenişehir Belediyesi tarafıdan hazırlanan el işlemeli yeni örtüler serildi.

İslam ordularının 27 Mayıs 639 yılında Diyarbakır'ı fethetme yıl dönümü kapsamında Yenişehir Belediyesi tarafından, fetih sırasında savaşıp şehit olan Hz. Süleyman ile 27 sahabenin kabrine el işlemeli yeni örtüler hazırlayarak serildi. Vali Hasan Basri Güzeloğul, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdal Kartal'ın katıldığı törenle, Hz. Süleyman Camii'ndeki sahabelerin kabirlerine, okunan dualar eşliğinde el işlemeli yeni örtüler serildi.

'KAYNAKLARIMIZI TERÖRE DEĞİL, MANEVİYATA AYIRIYORUZ'

Yenişehir Kaymakamı Kartal, terör soruşturması kapsamında DBP'li belediyelerin görevden alınıp, kayyum ataması yapılmasıyla bölgeye huzur geldiğini belirterek, belediyenin kaynaklarını teröre değil, maneviyata ayırdıkalarını söyledi. Kartal, "Diyarbakır'ın fethi haftası kapsamında, fethi döneminde şehit düşen 27 şehit sahabenin türbe örtülerini yeniledik. Diyarbakır'da sadece 27 sahabe meftun değil, 540 sahabenin türbesi bulunuyor. Bunlarla, peygamber kabirleriyle anılması, terörle ve diğer kötülüklerle anılmaması için çok büyük gayret sarf etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımız tarafından belediyelere kayyum olarak görevlendirildikten sonra bölgemize bir huzur havası hakim oldu. İnsanlarımız istedikleri gibi dolaşabiliyorlar. Bizde bundan sonra kaynaklarımızı halkımızın maneviyatına, ihtiyaçlarına, sosyal kültürel hizmetlerin gelişmesine, altyapı hizmetlerine sonuna kadar seferber edeceğiz. Teröre aktarılan kaynakları halkımızın menfaatlerine kullanacağız" dedi.

