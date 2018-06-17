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Diyarbakır'daki STK temsilcilerinin Suruç'a gitmesine izin verilmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 13:23 | Son Güncelleme

  DİYARBAKIR'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının, 4 kişinin hayatını kaybettiği olayları incelemek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gitmesine izin verilmedi.

Diyarbakır'daki STK temsilcilerinin Suruç'a gitmesine izin verilmedi

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının, 4 kişinin hayatını kaybettiği olayları incelemek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gitmesine izin verilmedi. STK'lar adına açıklama yapan Baro Başkanı Ahmet Özmen, "Emniyet görevlileri ile yapmış olduğumuz görüşmede, kesinlikle gidişimize izin verilmeyeceği, gidiş yapmamız noktasında da bizlere müdahalede bulunacağı net bir dille aktarıldı" dedi.
Diyarbakır'da, aralarında TSO, Borsa, Baro, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İHD ve Tabip Odası gibi bir çok sivil toplum kuruluşunun başkan ve temsilcisi meydana gelen olaylarla ilgili incelemede bulunmak üzere bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine gitmek istedi. Sabah saatlerinde Diyarbakır Otogarı önünde toplanarak Suruç'a gitmek isteyen heyete, Diyarbakır çıkışında polis tarafından izin verilmedi. Heyette bulunan STK temsilcilerine, can güvenliği gerekçesiyle geçişlerine izin verilmeyeceğini bildirildi.
Suruç'a gitmelerine izin verilmemesi üzerine bir basın açıklaması yapan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, OHAL sürecinden ve 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana gergin bir siyasi ortamdan geçildiğini belirterek, "Bu siyasal gerginliğin toplumsal bir gerginliğe dönüştüğünün hepimiz farkındayız. Defalarca siyasetçilere, yetkililere bu gerginliğin, toplumsal kutuplaşmanın, siyasal kutuplaşmanın ortadan kaldırılması için çağrıda bulunduk. Ne yazık ki, seçim sürecinde bu gerginliğin daha da arttığının hepimiz şahidiyiz. Biz demokratik bir olgunluk içerisinde herkesin eşitçe, özgürce propagandasını yapabildiği, adil ve özgür seçim yaşanmasını talep ettik. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde acı ve hiçbirimizin arzu etmediği bir hadise yaşandı. 4 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yaşanan olay sonrasında Diyarbakır'daki sivil toplum kurluşları, Urfa'daki sivil toplum kuruluşlarıyla beraber Suruç'a hem yaşamını yitiren ailelere ziyarette bulunmak, hem de Suruç ve Urfa'daki yetkililerle buluşmak üzere, bir heyet oluşturduk. Bu heyette, Barolar, Ticaret Odası Ticaret Borsası, iş insanları, insan hakları, eczacılar gibi çok geniş tabanlı birçok sivil toplum kuruluşu var" dedi.
'SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ ASKIYA ALINDI'
Baro Başkanı Özmen, Diyarbakır'ın çıkışında, Şanlıurfa'ya gidişlerine emniyet görevlileri tarafından, anti demokratik bir şekilde, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın izin verilmediğini belirtirek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Burada tüm Diyarbakır'ın sivil toplum kuruluşlarının seyahat özgürlüğü şu an engellenmiş durumda. Hiçbir yargısal ve idari karar olmaksızın bu yapılmakta. Fiili, antidemokratik bir uygulamayla bu yapılmakta. Türkiye demokrasisi açısından büyük bir kayıp. Türkiye demokrasinin insan hak ve özürlüklerinin, büyük bir yara aldığı, sekteye uğradığı, seyahat özgürlüğünün bizler açısından askıya alındığı bir uygulamayla karşı karşıyayız" dedi.

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Diyarbakır'daki STK temsilcilerinin Suruç'a gitmesine izin verilmediDiyarbakır'daki STK temsilcilerinin Suruç'a gitmesine izin verilmedi

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