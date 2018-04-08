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Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 09:17 | Son Güncelleme

Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda terörden arananlar listesinde "yeşil" kategorideki teröristin de arasında yer aldığı 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi - Operasyonda bir ton 626 kilogram toz esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da sona eren operasyonda terörden arananlar listesinde "yeşil" kategorideki teröristin de arasında yer aldığı 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Nisan'da jandarma, güvenlik korucuları ve polis özel harekat timlerinin katılımıyla başlatılan "Bayrak-81 Şehit Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda İçişleri Bakanlığının "yeşil" renkli kod listesi ile aranan terörist "Demhat Cilo" kod adlı Eyüp Çelik ile "Şervan Azat" kod isimli Ömer Kaya etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, operasyonda teröristlerce kullanılan 7 mağara ve 8 sığınak ile 3 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı imha edildi.

Sığınak ve arazide gömülü bidonlarda M-16 piyade tüfeği, 3 kalaşnikof , 356 fişek, tabanca, 2 el bombası ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde yakalanan 28 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

- Bir ton 626 kilogram esrar

Narko-terörizmle mücadele kapsamında arama faaliyetlerinde 3 bin 175 kök kenevir ile bir ton 626 kilogram toz esrar ele geçirildi.

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