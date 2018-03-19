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Diyarbakır'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 22:11 | Son Güncelleme

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Sözen: - "Bu hainler, satılıklar ve kiralık katiller ordusu asla Kürt halkının temsilcisi değildir. Bunlar Kürtlerin düşmanıdır"

DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen, bir uzman erbaş ve bir gönüllü güvenlik korucusunun şehit düştüğü saldırıya ilişkin, "Bu hainler, satılıklar ve kiralık katiller ordusu asla Kürt halkının temsilcisi değildir. Bunlar, Kürtlerin düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu bir uzman erbaş ve bir gönüllü güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırıyı kınadığını bildirdi.

Açıklamasında şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Sözen, "Hain, alçak teröristleri kınıyorum. Afrin'de çok büyük kayıplar veren hain terör örgütü PKK, kuduz köpek gibi sağa sola saldırmakta, hedefine kahraman korucularımızı oturtmaktadır. Bu leş kargaları sağa sola saldırarak kurtulacaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi inlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

PKK'lı teröristlerin nereye giderlerse gitsinler yok olmaya mahkum olduğunu aktaran Sözen, şunları kaydetti:

"Ya yerin altında lağım fareleri gibi ölecek ya da başınızı çıkardığınız an güvenlik güçlerimiz sizi yok edecektir. Döktüğünüz kanda kaybolup gideceksiniz. Kalleşçe insanlarımızı öldürerek daha nereye kadar kaçacaksınız? Kime ne zaman zarar vereceği belli olmayan teröristlere bölge halkı yaşam hakkı tanımamalı ve güvenlik güçlerine yardımcı olmalıdır. Bunlar kalleştir, alçaktır, taşerondur. Bu hainler içerde ve dışarda dış güçlerin maşalığını yapmaktadır. ABD ve Avrupa ülkeleri teröristleri kullanarak son kullanma tarihi geçtikten sonra çöpe atmaktadır. Bu hainler, satılıklar ve kiralık katiller ordusu asla Kürt halkının temsilcisi değildir. Bunlar Kürtlerin düşmanıdır."

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Diyarbakır Hani tepki terör saldırısı ziya sözen

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