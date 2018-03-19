Diyarbakır'daki terör saldırısı

DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen, bir uzman erbaş ve bir gönüllü güvenlik korucusunun şehit düştüğü saldırıya ilişkin, "Bu hainler, satılıklar ve kiralık katiller ordusu asla Kürt halkının temsilcisi değildir. Bunlar, Kürtlerin düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu bir uzman erbaş ve bir gönüllü güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırıyı kınadığını bildirdi.

Açıklamasında şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Sözen, "Hain, alçak teröristleri kınıyorum. Afrin'de çok büyük kayıplar veren hain terör örgütü PKK, kuduz köpek gibi sağa sola saldırmakta, hedefine kahraman korucularımızı oturtmaktadır. Bu leş kargaları sağa sola saldırarak kurtulacaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi inlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

PKK'lı teröristlerin nereye giderlerse gitsinler yok olmaya mahkum olduğunu aktaran Sözen, şunları kaydetti: