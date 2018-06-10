Diyarbakır'daki terör saldırısı

Şehitliğin, peygamberlikten sonra en yüksek makamlardan biri olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Şüphesiz bu evladımız, Allah katında, bizim hiç tahayyül edemeyeceğimiz kadar rızıklandırılacak. Allah, hepimizi ve onu, bir şühedamızın şahitliğine ve şefaatine nail eylesin. Yüzyıllardır biz bu topraklarda, başı dik bir şekilde durmak için, binlerce, on binlerce şehit vermiş bir milletin mensuplarıyız. Uğur evladımız, ilk şehidimiz değil, son şehidimiz de olmayacak. Ama bilmenizi isteriz ki bizler, güvenlik kuvvetleri olarak sizlerin, halkımızın desteğiyle bu bölücü terör örgütünün hakkından gelmek üzereyiz. Artık bütün işaretler, bu örgütün tamamıyla bitirileceğini gösteriyor. Allah'ın izniyle, devletimizin kararlı tutumuyla inşallah, çok kısa bir süre içerisinde terör belası, bu milletin başından defedilecektir."

Törene şehidin ailesi, Erciş Kayamakamı Mehmet Şirin Yaşar, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, askeri erkan, kurum amirleri, AK Parti ve MHP milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı.

