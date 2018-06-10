Diyarbakır'daki terör saldırısı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Uğur Sağlam için memleketi Van'ın Erciş ilçesinde tören düzenlendi.
Lice ilçesinde, 24 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) şehit düşen Sağlam’ın, Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kaymakamlık bahçesine getirildi.
Şehidin naaşı, öz geçmişinin okunması, cenaze namazının kılınması ve duanın ardından silah arkadaşları ve vatandaşların omuzlarında cenaze aracına taşındı.
Şehit Sağlam'ın nişanlısı Tuba Bıcakçı, törene şehidin askeri kıyafetlerini giyerek katıldı.
Binlerce kişinin katıldığı törende, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları atan vatandaşlar, tekbirlerle mezarlığa yürüdü.
Halim Hoca Mezarlığı'na getirilen Sağlam'ın cenazesi, dualarla toprağa verildi.
Törenin ardından Tekevler mahallesindeki taziye evinde aileye başsağlığı dileyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Anadolu topraklarında var olmanın bedelinin ağır olduğunu söyledi.
Şehitliğin, peygamberlikten sonra en yüksek makamlardan biri olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şöyle devam etti:
"Şüphesiz bu evladımız, Allah katında, bizim hiç tahayyül edemeyeceğimiz kadar rızıklandırılacak. Allah, hepimizi ve onu, bir şühedamızın şahitliğine ve şefaatine nail eylesin. Yüzyıllardır biz bu topraklarda, başı dik bir şekilde durmak için, binlerce, on binlerce şehit vermiş bir milletin mensuplarıyız. Uğur evladımız, ilk şehidimiz değil, son şehidimiz de olmayacak. Ama bilmenizi isteriz ki bizler, güvenlik kuvvetleri olarak sizlerin, halkımızın desteğiyle bu bölücü terör örgütünün hakkından gelmek üzereyiz. Artık bütün işaretler, bu örgütün tamamıyla bitirileceğini gösteriyor. Allah'ın izniyle, devletimizin kararlı tutumuyla inşallah, çok kısa bir süre içerisinde terör belası, bu milletin başından defedilecektir."
Törene şehidin ailesi, Erciş Kayamakamı Mehmet Şirin Yaşar, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, askeri erkan, kurum amirleri, AK Parti ve MHP milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı.
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